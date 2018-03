TEAM. SOTTOSCRITTO ACCORDO IN PROVINCIA: CIG PER 36

TERAMO. Accordo fra le parti per la vertenza Team. Ieri, al termine di una lunga giornata di trattative, sindacati e azienda hanno concordato il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per 36 lavoratori; il Contratto di solidarietà per tutti i dipendenti con riduzione dell’orario di lavoro (differenziato sulla base di ruoli e fasce d'impiego); e la possibilità di 6 eventuali procedure di mobilità ma solo su base volontaria.

Il ricorso agli ammortizzatori sociali sostituisce la procedura di mobilità per 46 dipendenti (conseguente alla riduzione dei servizi affidati alla Team dal socio di maggioranza, il Comune di Teramo, e in particolare dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà e/o uso comunale e dei servizi di base e aggiuntivi relativi al sistema museale, manutenzione del verde pubblico) inizialmente richiesta dalla società pubblico-privata.