VIA LIBERA ALLA "PISTA CICLO-PEDONALE NEL CENTRO URBANO DI SAMBUCETO"

SAMBUCETO. Via libera della Giunta comunale di San Giovanni Teatino al progetto che prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di 4,2 km nel centro urbano di Sambuceto.

L'opera costa circa 300 mila euro ed è cofinanziata dalla Regione per il 50% (Determina Dirigenziale del 21/01/2014 n° DE7/03 pubblicata sul BURA del 05/02/2014). Sono state infatti premiate la determinazione dell'amministrazione Marinucci e il progetto, favorevolmente inserito nella graduatoria del secondo Bando Regionale per il 3°, 4° e 5° Programma Nazionale della Sicurezza Stradale. L'effetto della pista ciclo-pedonale e degli interventi infrastrutturali dovrà essere di mitigare la pericolosità del traffico veicolare favorendone un decremento.

La nuova pista ciclo-pedonale va dal plesso scolastico "Dragonara" fino al parcheggio retrostante il palazzo comunale. Sarà inoltre realizzato il collegamento con la Cittadella dello Sport.

Il sindaco Marinucci dà appuntamento "in bici" a tutti i cittadini per "provare" il percorso. Partendo da piazza San Rocco, alle 17.30 di sabato 27 giugno, "critical-mass" sulle due ruote, nell'ambito del progetto "Strade Sicure San Giovanni Teatino". Dopo aver raggiunto la "Rotonda Dragonara" rientro in piazza per un prestigioso rendez-vous. Il sindaco Marinucci con il collega di Pescara Marco Alessandrini ed il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso firmeranno il protocollo per la "Ciclovia Pescara - San Giovanni Teatino"