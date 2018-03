TAGLIO ALBERI MALDESTRO CIMITERO MONTEREALE, LAPIDI SFONDATE

L'AQUILA. Un taglio maldestro di alberi e 10 lapidi antiche vengono danneggiate e in alcuni casi sfondate nel cimitero della frazione di Marana di Montereale (L'Aquila). Tutto è nato, come conferma il sindaco del comune montano, Massimiliano Giorgi, dall'esigenza di "tagliare degli alberi che, a causa di cadute improvvise di rami, stavano diventando pericolosi per la popolazione". L'affidamento è avvenuto con una gara, da quanto appreso senza corrispettivo economico ma con l'opportunità per la ditta di realizzare del cippato, legno a scaglie da usare come combustibile, con i tronchi tagliati. Ma qualcosa è andato storto. "Non hanno usato i giusti accorgimenti e si sono creati dei problemi ad alcune lapidi - ammette Giorgi - Stiamo provvedendo a ripristinare quelle più urgenti a spese della ditta, che peraltro è assicurata".