CADE IN STESSO DIRUPO PER 2 VOLTE IN 10 ANNI, 93ENNE ILLESO

CIVITELLA CASANOVA. Per due volte in dieci anni precipita nello stesso dirupo, scivolando per circa cento metri, e in entrambi i casi ne esce pressoché illeso. Il secondo episodio risale a ieri sera: lui, un 93enne di Civitella Casanova, si è sporto troppo per fare pipì ed è precipitato. Recuperato dal Soccorso Alpino, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Penne; ha riportato solo escoriazioni. Già dieci anni fa, secondo quanto riferiscono i tecnici del Soccorso Alpino, l'uomo aveva messo un piede in fallo, precipitando dal medesimo crinale lungo il quale sorge il paese di Civitella. Anche in quell'occasione l'uomo ne era uscito pressoché illeso. Ieri sera l'allarme, inoltrato al 118, è stato lanciato da un anziano che, in compagnia del malcapitato, ha visto l'amico scivolare e sparire nella fitta boscaglia.