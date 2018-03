IL LUNGOMARE DI MONTESILVANO CHIUDE AL TRAFFICO TUTTE LE SERE

MONTESILVANO. Isola pedonale tutte le sere. È questa la novità introdotta dalla Giunta Maragno. A partire da domani, domenica 21 giugno e fino al 30 agosto, la riviera nel tratto compreso tra via Maresca e viale Europa escluse, e via Strasburgo, nel tratto ricompreso Via A. Moro e via Inghilterra resteranno chiuse al traffico dalle 20:30 alle 24.

Mentre per tutti i giovedì, dal 25 giugno fino al 30 agosto, e i venerdì 10, 17 luglio e 14 e 21 agosto, la chiusura della riviera si estenderà fino a viale Marinelli (esclusa).

Secondo l'ordinanza, firmata dalla comandante della Polizia Locale Antonella Marsiglia, il divieto di transito non sarà esteso ai veicoli dei residenti nelle vie ricomprese nell’area pedonale per accedere ai propri cortili ed autorimesse o per effettuare operazioni di carico e scarico (in quest’ultimo caso i veicoli dovranno sostare in prossimità delle residenze, per il periodo necessario all’operazione e comunque non superiore a 20 minuti); oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso, vigili del fuoco, autoambulanze per esigenze di servizio; quelli della nettezza urbana e pulizia delle strade in servizio se richiesto; i veicoli adibiti a trasporto delle persone invalide, muniti di contrassegno speciale; i veicoli autorizzati eccezionalmente e preventivamente dal Comando di Polizia Locale.