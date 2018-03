M5S:«DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DELLA LEGGE SUI TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA»

ABRUZZO. Arriva, finalmente, in consiglio regionale la Proposta di legge sul taglio ai costi della politica del Movimento Cinque Stelle. «Abbiamo fatto la richiesta di discussione in Consiglio regionale perché dopo un anno di governo e dopo l’inconsistenza degli interventi della maggioranza in commissione sulla questione, è arrivato il momento di mettere in chiaro la strada che sta prendendo questo governo regionale», spiega Sara Marcozzi, prima firmataria