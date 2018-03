CELANO, PRIMA VOLTA PER IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

CELANO. Dopo l’esordio della Giunta comunale la scorsa settimana, primo Consiglio comunale venerdì sera a Celano dell’era Santilli. L’assemblea cittadina, riunitasi per la prima volta in una sala consigliare stracolma di cittadini accorsi per l’occasione, ha di fatto dato il via all’amministrazione del neo sindaco Santilli che guiderà il Comune per prossimi cinque anni. All’ordine del giorno figuravano 6 punti, tutti regolarmente discussi ed approvati. Dopo la rituale convalida degli eletti si è proceduto alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, Lisa Carusi e del Vicepresidente Maria Grazia Augusta Cantelmi. Altri punti riguardavano l’elezione dei componenti della commissione elettorale e della commissione per la tenuta degli albi dei giudici popolari. Il Sindaco ha illustrato i punti del suo programma ed ha esortato tutti a mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale. Non è mancata qualche scintilla tra maggioranza e le opposizioni sull’inserimento del punto all’ordine del giorno riguardante l’istituzione della commissione di controllo e garanzia, richiesta bocciata dalla maggioranza. Il Sindaco Santilli ha comunicato assessorati e deleghe: ecco in dettaglio i nomi dei consiglieri e dei rispettivi incarichi: sindaco Settimio Santilli, vice sindaco e capogruppo "Una Città da Amare" Filippo Piccone, assessore all'istruzione e alla cultura Eliana Morgante, assessore agli enti sovracomunali Ezio Ciciotti, assessore alle politiche del lavoro Angelo Taccone, assessore all'agricoltura Domenico Fidanza. Consiglieri delegati: delega alla manutenzione della città Vincenzo Montagliani, delega al bilancio e tributi Cinzia Contestabile, delega allo sport e fondi europei Barbara Marianetti, delega al turismo e spettacoli Antonio Di Renzo, delega alle politiche sociali Maria Antonietta Zaurrini. Consiglieri di minoranza “Celano Solidale": capogruppo Antonio Del Corvo, Cesidio Piperni, Rita Contestabile. Gruppo di minoranza Celano Città Viva: capogruppo Evelina Torrelli, consigliere e vice presidente del consiglio comunale Maria Grazia Augusta Cantelmi.