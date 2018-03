SPORTELLI MISE PER LE IMPRESE: «INFORMAZIONI IMMEDIATE E PROCEDURE PIÙ SNELLE»

ROMA. Il Ministero dello Sviluppo Economico riduce la distanza tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese. Dal 4 maggio sono, infatti, operativi presso 17 sedi di ciascun Ispettorato Territoriale gli “Sportelli Mise” i quali, grazie alla condivisione dell’intero portafoglio di attività del Ministero, assumeranno il fondamentale ruolo di rispondere in modo immediato e snello alle esigenze sul territorio di aziende e cittadini.



Gli “Sportelli Mise” potranno fornire informazioni sulle molteplici attività svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico e individuare gli erogatori finali dei servizi richiesti. Attività particolarmente utile alle imprese che vogliono usufruire delle misure attuate dal Ministero a favore dei processi produttivi e delle necessità di finanziamento (Nuova Sabatini, Fondo Centrale di Garanzia, agevolazioni fiscali e altro). E’ in corso di compiuta definizione l’attività degli Sportelli quali punto di ingresso e di uscita delle procedure di autorizzazione e di certificazione che al momento rimangono di competenza della sede centrale del Mise.

Presso la Regione Abruzzo lo Sportello MISE è allocato a Pescara in Piazza A. Mancini n.6

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle h 09:30 alle h. 12:30

Coordinate:Tel.0854242601/0854242336 - Indirizzo Internet: sportello.mise.lazioabruzzo.pescara@mise.gov.it

Dirigente dell’Ispettorato Lazio e Abruzzo: Patrizia Catenacci tel. 06 5858 332