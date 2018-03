VECO MARTINSICURO, REGIONE SOSPENDE CHIUSURA

MARTINSICURO. La Giunta regionale sospende per tre mesi il provvedimento dirigenziale di chiusura della fonderia Veco di Martinsicuro (Teramo). La ripresa dell'attivita', dopo oltre un mese di fermo, e' anche funzionale, come si legge nella delibera regionale, al controllo delle emissioni e alla valutazione dei rischi per l'ambiente. La Veco ha tempo novanta giorni per svolgere le procedure ritenute necessarie per ottenere la valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento e' stato approvato dalla Giunta regionale dopo una serie di incontri che si sono svolti in Provincia, in Regione e anche in Prefettura: incontri sollecitati dai sindacati preoccupati per il futuro dei lavoratori.