OPERAZIONE INTERFORZE PER SGOMBERO VILLETTA ROM A PESCARA

PESCARA. Operazione interforze, stamani, in via Vespucci, a Pescara, per lo sgombero, a seguito di confisca, di una villetta di proprietà di una famiglia rom, in via Vespucci, a Pescara. L'iter si è concluso, dopo tre gradi di giudizio, con la sentenza della Cassazione. Poi la confisca e la notifica del provvedimento di sgombero. La famiglia in questione, però, non ha mai lasciato la struttura. Oggi l'operazione interforze per lo sgombero coatto. L'immobile, di proprietà del Demanio, verrà assegnato ad una realtà che opera in campo pubblico.