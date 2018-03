DROGA: DUE SENEGALESI ARRESTATI A MONTESILVANO

PESCARA . Arrestati dai Carabinieri a Montesilvano due senegalesi di 38 e 39 anni, ritenuti responsabili di una serie di episodi di spaccio di marijuana, avvenuti in via Ariosto tra fine 2014 e primi mesi di quest'anno. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal gip del Tribunale di Pescara, in seguito alle indagini dei militari dell'Arma della locale Compagnia, coordinati dal capitano Vincenzo Falce. I due erano tra le 29 persone raggiunte dai provvedimenti della Guardia di Finanza, nell'ambito della maxi operazione 'Ariosto 2013' che, due giorni fa, ha consentito di sgominare una vera e propria 'holding' della droga, la cui base era proprio nella zona di via Ariosto. Il primo era già in carcere, dove gli è stata notificata la nuova ordinanza; è finito in carcere anche il secondo, che invece era ai domiciliari.