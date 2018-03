BUGNARA, STAMANE IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

BUGNARA. Si è tenuta stamane presso la sede Municipale “Antonio Lupi” la prima riunione del nuovo consiglio comunale di Bugnara. In occasione del suo intervento, il sindaco,Giuseppe Lo Stracco, ha sottolineato l’importanza della risposta ottenuta dalle urne alle consultazioni del 31 maggio scorso.

«Il 95% dei cittadini bugnaresi che hanno partecipato al voto hanno scelto di dare la fiducia alla nostra squadra per continuare il lavoro avviato in questi anni. Un risultato sorprendente – ha proseguito Lo Stracco – che ci carica sicuramente di una enorme responsabilità e al contempo ci fornisce gli stimoli giusti e le motivazioni per riprendere il percorso portato avanti in questi anni».

Confermata la squadra della Giunta con Domenico Taglieri e Osvaldo Lupi, rispettivamente Vice sindaco e assessore. Nel corso dei lavori l’Assemblea civica ha approvato le linee programmatiche e i progetti previsti nel programma di mandato. Fra gli obiettivi prioritari, la Riorganizzazione amministrativa, per costruire un sistema integrato di attività e servizi tra i comuni della Valle del Sagittario, il nuovo arredo ambientale con finalità sociali ed economiche; il recupero e rivitalizzazione del centro storico promozione delle attività economiche, valorizzazione dell’offerta turistica, e incentivi alle associazioni sportive, culturali e sociali I lavori sono proseguiti poi con la designazione dei rispettivi capigruppo, Maria Francesca D’Eramo (Patto per Bugnara) e Luigi Capaldi (Uniti per Bugnara); la nomina dei componenti della Commissione elettorale comunale; la nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.