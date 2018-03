SCONTRO FRA AUTO, UN FERITO, FUGGONO OCCUPANTI ALTRO MEZZO

PESCARA. Gli agenti della Polizia Stradale di Pescara indagano su un incidente avvenuto ieri sera a Montesilvano, in via Foscolo, dove due auto scontrandosi sono finite contro un muretto in cemento. I due occupanti di uno dei mezzi sono fuggiti a piedi prima dell'arrivo degli agenti, abbandonando il veicolo. Il conducente dell'altra vettura, rimasto ferito non gravemente, è andato al pronto soccorso dell'ospedale civile. La Polizia ha avviato accertamenti sul mezzo abbandonato.(