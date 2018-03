TRENITALIA: PEZZOPANE, NO A NUOVO STOP ESTIVO SULMONA-L'AQUILA

ABRUZZO. «E' assolutamente necessario evitare l'ennesimo stop estivo per lavori della tratta ferroviaria Sulmona-L'Aquila, perche' i pendolari non possono continuare ad essere tartassati».

Lo dice la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, che ha scritto ai vertici di Trenitalia e di RFI.

«Il Comitato dei pendolari della Sulmona-L'Aquila - spiega Stefania Pezzopane - ha denunciato come anche quest'anno il gestore della rete ferroviaria RFI abbia deciso di chiudere la tratta a luglio ed agosto per lavori. Lo scorso anno e' successo altrettanto e nessuno ha potuto verificare un miglioramento del servizio alla ripresa a settembre, mentre e' certo che il servizio con i pullman non e' un'alternativa adeguata perche', a causa dei concomitanti lavori sulla statale 17, impiega anche il doppio del tempo a collegare le due citta'. Tra l'altro, 3/4 dei pendolari non sono stagionali e lavorano anche ad agosto. Ecco perche' ho scritto ai vertici di Trenitalia e di RFI pregandoli di evitare la chiusura della ferrovia per non impedire di fatto ai lavoratori di arrivare a Pescara. Non e' possibile - commenta infine la senatrice - trasformare questi viaggi quotidiani per lavoro in viaggi della speranza».