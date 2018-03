ANAS, CHIUDE 2 GIORNI TRATTO SS5 TIBURTINA VALERIA

ABRUZZO. L'Anas comunica che dalle ore 8:00 di lunedi' 22 alle ore 17:00 di martedi' 23 giugno sara' chiuso al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, il tratto della strada statale 5 "Via Tiburtina Valeria" compreso tra il km 160,900 e il km 169,300, tra i comuni di Molina Aterno e Raiano, in provincia di L'Aquila. Il provvedimento - spiega l'azienda - si rende necessario per consentire le attivita' di trasporto e montaggio delle reti paramassi, nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere di protezione tra il km 161,900 e il km 167,800 della SS5 "Via Tiburtina Valeria". Il traffico sara' deviato sulla strada provinciale 9 "Marsicana" (diramazione) nel tratto compreso tra i comuni di Castel di Ieri e Goriano Sicoli e sulla strada provinciale 9 "Marsicana" nel tratto compreso tra i comuni di Goriano Sicoli e Raiano.