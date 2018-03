RIFIUTI: INCENDIO IN CAPANNONE STOCCAGGIO AD AIELLI

AVEZZANO. Ci sono volute oltre tre ore di lavoro ai vigili del fuoco di Avezzano per spegnere un incendio divampato, nella scorsa notte, in un capannone di Aielli (L'Aquila) adibito allo stoccaggio di rifiuti, di proprietà di un imprenditore della zona. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero state provocate da un corto circuito dell'impianto elettrico. All'interno della struttura, parzialmente danneggiata, hanno preso fuoco imballaggi di plastica e cartoni. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Cerchio, proseguono per accertare eventuali responsabilità.