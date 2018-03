PESCARA. SCONTRO AUTO-MOTO, GRAVE 36ENNE A PESCARA

PESCARA. Un 36enne di Montesilvano, L.G., è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un'auto e una moto che si è verificato nel pomeriggio di ieri in viale Marconi, nel capoluogo adriatico. L'uomo, a bordo di una Honda Sh300, percorreva la strada in direzione Nord, quando si è scontrato con una Fiat Panda, guidata da una 23enne della provincia di Chieti, che stava ripartendo dalla sosta. Trasportato in ospedale, il 36enne avrebbe riportato la rottura della milza ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico; la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che si sono occupati dei rilievi.