MONTESILVANO, PARTE PROGETTO ARGO, TRE TURNI PER I VIGILI URBANI

CRONACA. MONTESILVANO. Prende il via ufficialmente il progetto A.R.G.O. “Azioni reali a garanzia dell’Ordine”, relativo all’attività della Polizia Locale di Montesilvano. Il piano, approvato dalla Giunta Maragno, mira a potenziare l’attività della Municipale della città al fine di contribuire, in sinergia con le altre forze dell’Ordine del territorio, la sicurezza urbana. Alle attività basiche – si spiega nel progetto – verranno affiancate attività di controllo e vigilanza tese a contrastare fenomeni di degrado urbano. «Con il sopraggiungere della stagione estiva e in previsione di un particolare afflusso di turisti diventa necessario potenziare il controllo su tutto il territorio a garanzia della sicurezza. Ecco perché abbiamo approvato il progetto, presentato dalla Comandante Antonella Marsiglia e che si concluderà nella prima decade del mese di settembre. Nello specifico – spiega l’assessore alla Polizia Locale, Ottavio De Martinis – i nostri vigili si dedicheranno al controllo di aree oggetto di discariche abusive, di esercizio della prostituzione. Si occuperanno di attività informativa e di sensibilizzazione negli esercizi pubblici sugli effetti dell’alcool e potenzieranno i controlli in materia di abusivismo commerciale». Nei mesi estivi, al fine di garantire le attività previste dal progetto, i vigili effettueranno tre turni: il primo dalle 7:30 alle 13:30, il secondo dalle 13:30 alle 19 e il terzo dalle 19 all’una.