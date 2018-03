PALAZZO D'AVALOS, INIZIATI LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO

VASTO. Cominciati oggi i lavori per il consolidamento del muro franato nel Palazzo d'Avalos a Vasto, lo scorso 24 gennaio, a causa del maltempo. A eseguirli l'impresa Di Prospero srl di Pescara, per un importo complessivo di 425 mila euro. La direzione dei lavori è coordinata tra i tecnici del Genio civile Pescara-Chieti della Regione Abruzzo e l'ingegner Giuseppe Totaro, specialista per le opere strutturali. La durata dei lavori è stimata in 90 giorni. Le operazioni iniziali prevedono la messa in sicurezza del costone franato con la rimozione del materiale detritico, la preparazione del piano di posa delle fondazioni del nuovo muro e successivamente la realizzazione del nuovo muro in cemento armato, rivestito con lo stesso materiale in pietrame e mattoni recuperato dal crollo, così come prescritto dalla Sovrintendenza per i beni storici e architettonici. E' stato predisposto un piano di sicurezza per far convivere l'attività di cantiere e la fruibilità dei giardini, dove sono ospitate diverse manifestazioni culturali della città.