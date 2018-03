Aperitivo in concerto il 26 a Lanciano

MUSICA. LANCIANO. Il 26 settembre prossimo prenderà il via la sesta edizione di “Aperitivo in Concerto”. La formula è immutata rispetto alle precedenti edizioni: concerti abbinati ad eccellenze della produzione vitivinicola e dei prodotti tipici del territorio.Collaborerà all'iniziativa l'associazione Italiana Sommelier, che aiuterà a degustare i vini in modo più completo e consapevole. Anche quest’anno lo sforzo dell’Associazione culturale “Lanciano Domani” è stato rivolto a garantire la presenza di artisti di rilievo e produttori di assoluta qualità. Arteciperanno Franco Morone, che il 26 settembre aprirà la manifestazione insieme a Marcio Rangel, di Miranda Martino, protagonista della serata di beneficenza del 24 ottobre a favore del “Progetto Etiopia” e la band “Blue Noise” dell’armonicista Tollak, che ha collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Earth Wind and Fire, che ci trascinerà con sonorità Soul e Blues. Verrà dato spazio anche ad artisti locali: Rocco Masci, accompagnato dall’artista sudafricana Bernarda Swart, ospite della serata del 3 ottobre e i “Terzina col punto” e i “Blueclipse”, protagonisti della serata del 28 novembre. Chiuderanno la manifestazione i concerti del duo Fabrizio Bosso - Irio de Paula il 5 dicembre e Simona Molinari il 12 dicembre. 17/09/2010 9.10