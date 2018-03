TROVATA COLTIVAZIONE DI MARIJUANA NEL TERRENO DI UN 92ENNE

TORRICELLA SICURA. Trovata coltivazione marijuana nel terreno di un 92enne di Torricella Sicura (Teramo). Ai carabinieri e' stato subito chiaro che il coltivatore di cannabis non poteva essere il nonnetto e per questo hanno avviato le indagini. L'anziano e' ancora proprietario di un terreno incolto in contrada Travazzano a Toricella Sicura. Quando i carabinieri sono andati a trovarlo il quasi centenario non ha saputo dare spiegazioni. Qualcuno, pero', (per individuare il coltivatore di stanno svolgendo le indagini) ha approfittato dell'incuria dell'appezzamento per far crescere 72 piante di marijuana alte fra il metro ed il metro e mezzo. Ovviamente le piante sono state sequestrate.