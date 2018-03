POLITICA. CASTELLALTO. Cambio di giunta con due nuovi ingressi a Castellalto. Tonino Pallitti nella carica di assessore e Stefano Castiglioni come vicesindaco. «L’ingresso di Pallitti, espressione della vallata del Tordino, e di Castiglioni di Castelnuovo Vomano – quest’ultimo con il ruolo di vicesindaco – vuole rafforzare il valore di democraticità, territorialità e unità di una lista che si è proposta alla cittadinanza con il valore aggiunto di tante persone, di tanti valori, idee e programmi. E che nel 2011 ha avuto il consenso del 63% dei cittadini di Castellalto», spiega il sindaco Vincenzo Di Marco. «Agli assessori uscenti, a cui va il mio plauso e il mio ringraziamento, voglio esprimere un grosso ringraziamento. Giuseppe Forti e Bruno Delli Compagni, che continueranno a dare il loro inestimabile contributo da consiglieri, favoriscono questo ricambio con grande spirito di gruppo. Ambedue in questi anni, con assoluta abnegazione e sacrificio, hanno dato il loro apporto e impulso all’azione riformatrice messa in atto dalla lista "Insieme per Castellalto" nella gestione dell’ente, che ha una solidità economica e finanziaria invidiabile. Grazie a questo, si è riusciti a contenere la tassazione sul livello minimo e a dare servizi sociali, trasporti scolastici e mensa a tariffe sostenibili. Menzione particolare va fatta su Bruno Delli Compagni, che è stato vicesindaco fino a pochi giorni fa, con il quale il sottoscritto ha avuto ed avrà un rapporto di stima profondo e un sentimento di fiducia ed amicizia inattaccabile».