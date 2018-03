STALKING: PERSEGUITA MOGLIE E BRUCIA 4 AUTO, ARRESTATO 45ENNE

MONTESILVANO. Un uomo di 45 anni, originario del napoletano e residente a Montesilvano, e' stato arrestato dai carabinieri per incendio, danneggiamento e atti persecutori nei confronti della moglie. Stando alle indagini, l'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione coniugale e, quindi, avrebbe perseguitato e maltrattato la donna, arrivando ad incendiarle l'auto la notte tra il 29 il 30 maggio scorsi. Non solo, l'arrestato, la notte tra il 2 e il 3 giugno, avrebbe incendiato anche tre vetture in uso ad una carrozzeria gestita dall'uomo he la donna frequenta. Il 45enne si trova agli arresti domiciliari.