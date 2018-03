INCIDENTI LAVORO: 70ENNE MUORE ALLA GUIDA DEL TRATTORE

LANCIANO. E' stato scoperto alle 21.30 di ieri sera il cadavere di Giovanni Bellisario, di 70 anni, di Rocca San Giovanni (Chieti), rimasto vittima di un incidente agricolo. L'uomo era alla guida di un trattore gommato per raggiungere un suo podere dove non è mai giunto. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Ortona, l'uomo scendendo per una ripida strada non ha controllato più il mezzo ed è finito in un burrone planando su un albero dove è rimasto alloggiato lo stesso mezzo agricolo. Il conducente è invece precipitato a terra da un'altezza di oltre dieci metri. L'incidente sarebbe avvenuto subito dopo l'uscita dalla sua abitazione attorno alle ore 15, mentre il cadavere è stato scoperto dal proprietario del terreno che era andato per innaffiare delle viti. Verosimilmente l'uomo era già morto da oltre sei ore. Il Pm Anna Benigni, ha disposto gli accertamenti tecnici per verificare se l'incidente è avvenuto per un improvviso malore dell'agricoltore oppure per un improvviso guasto meccanico del mezzo.