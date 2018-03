INCENDIO DANNEGGIA AGRITURISMO NELLA MARSICA

TRASACCO. Un incendio, di probabile origine dolosa, è divampato, nelle prime ore di oggi, in un agriturismo sulla strada che collega Trasacco e Ortucchio danneggiando seriamente la struttura. Per domare le fiamme i vigili del fuoco di Avezzano hanno impiegato oltre due ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ortucchio che, in questo momento, stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire la natura dell'incendio.