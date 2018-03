INSEGNANTE CONSERVATORIO TROVATO MORTO A PIANELLA

PIANELLA. Un insegnante di 47 anni del conservatorio di Monopoli, V.C., che si e' allontanato ieri sera da casa, a Pianella (Pescara), e' stato trovato morto dai carabinieri del posto. Si e' impiccato in un campo di Pianella. Pare che alla base di tutto ci siano problemi personali e famigliari. A lanciare l'allarme e' stata la moglie, questa mattina, che non vedendolo rientrate ha fatto scattare le ricerche, andate avanti per ore.