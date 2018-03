SCENDE PER CONTROLLARE L'AUTO, TRAVOLTO SU A24, È GRAVE

CARSOLI. Scende per controllare l'auto sull'autostrada A24 e viene travolto da un altro veicolo che sopraggiunge in quel momento. L'uomo, egiziano, è stato trasportato in gravi condizioni, con l'eliambulanza del 118, all'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri prima dell'uscita di Carsoli, in direzione Roma. Il conducente dell'altro mezzo e il figlio che viaggiava con lui sono stati ricoverati per accertamenti all'ospedale di Avezzano.

L'uomo era sceso dall'auto dopo averne perso il controllo a causa di un improvviso temporale. Per la pioggia, ma soprattutto per la grandine, l'auto è finita contro il guardrail. Mentre l'egiziano si trovava sulla carreggiata è sopraggiunta l'altra auto che lo ha investito a causa delle pessime condizioni di visibilità. L'eliambulanza, nonostante il temporale, è riuscita ad atterrare sulla corsia autostradale per soccorrere il ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Carsoli.