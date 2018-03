BICI PER SOSTITUIRE AUTO, AL VIA SPERIMENTAZIONE A PESCARA

PESCARA. Trenta biciclette con pedalata assistita a Pescara pronte a sostituire le auto per dipendenti, amministratori e consiglieri comunali, in un progetto pilota del ministero dell'Ambiente di cui il Comune è titolare. Dieci andranno al Settore Lavori Pubblici Servizio Mobilità, 10 ai dipendenti comunali e amministratori di altri Settori e 10 alla Polizia Municipale. Per il giro inaugurale sindaco e vice sindaco. Nei due anni di sperimentazione le bici dovranno percorrere almeno 100 km al mese.