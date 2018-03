ACCOLTELLA 17ENNE AD UNA MANO, UOMO ARRESTATO NELLA MARSICA

AVEZZANO. Ha sferrato una coltellata ad un ragazzo di 17 anni procurandogli un taglio ad una mano dai medici giudicato guaribile in 10 giorni ed i carabinieri lo hanno arrestato per lesioni personali aggravate. L'episodio è avvenuto in una frazione di Tagliacozzo (L'Aquila) nella serata di ieri. In carcere è finito A.S., di 53 anni. Indagini sono ancora in corso sui motivi dell'aggressione. Il ragazzo ferito aveva avvisato immediatamente la famiglia che aveva denunciato il fatto ai carabinieri. L'uomo è stato arrestato poco distante dal luogo dell'aggressione.