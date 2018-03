TRE FURTI IN POCHE ORE, 46ENNE ARRESTATO NEL PESCARESE

POPOLI. Un 46enne originario di Lettomanoppello (Pescara) ma residente in Belgio è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Popoli per furto aggravato. Sarebbe responsabile di tre furti compiuti nel giro di poche ore. L'uomo è stato bloccato lungo la Tiburtina, nei pressi di Manoppello Scalo (Pescara), sulla base della segnalazione fatta dalla proprietaria di un locale di Manoppello: entrato con il pretesto di chiedere informazioni, l'uomo aveva approfittato della distrazione della donna per rubarle in portafoglio e fuggire subito dopo. Nella perquisizione, i militari dell'Arma, agli ordini del tenente Tonino Marinucci, hanno trovato ulteriori documenti e telefoni cellulari rubati nella mattinata in un'automobile parcheggiata in strada, sempre a Manoppello, e in un noto albergo di Pescara.