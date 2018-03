MALORE IN MARE, ANZIANO MUORE A PESCARA

PESCARA. E' morto nel giorno del suo compleanno mentre era al mare, a Pescara. Ha compiuto 88 anni proprio oggi l'anziano di Pescara, A.C., che stamane ha avuto un malore in spiaggia e poi e' arrivato morto in ospedale, nonostante i soccorsi. E' stato stroncato da un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava allo stabilimento 'Nettuno' e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. La salma si trova in obitorio.