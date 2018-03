SR 487, LA REGIONE DELIBERA LA CONCESSIONE DI 632MILA EURO

VIABILITA’. ABRUZZO. La Giunta regionale ha approvato una delibera per l’utilizzo della somma di 632mila euro per la sistemazione della frana sulla SR 487 ed il superamento della criticità lungo la viabilità tra Pacentro e Caramanico Terme. Le risorse erano state destinate con delibera n. 852 del 16 dicembre scorso alla Provincia di L’Aquila nella quale erano stati riprogrammati circa 15 milioni derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. La strada era stata colpita in due tratti da un movimento franoso nel marzo 2014. Di conseguenza, la Provincia di L’Aquila aveva emesso un ordine di chiusura al traffico e la viabilità è tuttora bloccata. Il Presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso aveva effettuato un sopralluogo sul posto il 20 dicembre scorso.