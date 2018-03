ASSE ATTREZZATO, SVINCOLO TORRI CAMUZZI CHIUSO DA MERCOLEDI’ POMERIGGIO

VIABILITA’. PESCARA. Chiude da mercoledì alle 17 (10 giugno) lo svincolo dell’asse attrezzato in uscita alle Torri Camuzzi per consentire lo svolgimento dei lavori relativi alla costruzione del Ponte Nuovo (direzione porto al km 1+ 800). «E’ stato necessario, per consentire ai lavori del Ponte Nuovo di spostarsi sulla sponda sud del fiume – spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Enzo Del Vecchio – Ma il cantiere procederà progressivamente, quindi gli svincoli interessati saranno riaperti e chiusi in modo sinergico, così da non comportare enormi disagi agli utenti dell’infrastruttura. La lavorazione attuale riguarda la costruzione metà della rotonda di accesso al ponte da sud e richiede l’interdizione dello svincolo fino a tutta l’estate. Per effettuare i lavori dell’altra metà, riaperto quello svincolo sarà invece chiuso quello a nord, dall’altra parte. C’è da dire che il programma procede secondo i tempi stabiliti e sta attraversando la fase più cruciale per la posa in opera di quest’opera strategica per i flussi di traffico dal centro della città alle zone a sud».