ALBA ADRIATICA. PORTORICANO DENUNCIATO DOPO INCIDENTE

ALBA ADRIATICA. E’ stato denunciato un portoricano di 47 anni per guida in stato di ebbrezza, senza patente e senza assicurazione. L'uomo era in sella ad un ciclomotore tenendo al guinzaglio due cani molossi quando si e' schiantato contro una vettura allo stop fra via Toscana e via Lombardia. La pattuglia dei carabinieri giunta sul posto ha eseguito l'esame con l'etilometro scoprendo che in due misurazioni, aveva un tasso alcolemico nel sangue di 0,98 ed 1,20 grammi litro. Per cui e' stato denunciato per guida senza patente perche' mai conseguita, guida in stato di ebbrezza e sanzionato di mille euro mentre il mezzo e' stato sequestrato.