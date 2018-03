NON ESCE DA GIORNI, 52ENNE TROVATO MORTO A POPOLI

POPOLI. Sarebbe morto da due o tre giorni l'uomo di 52 anni che e' stato trovato privo di vita nella tarda mattinata di oggi a Popoli (Pescara). Era vedovo, pensionato, e la sua assenza e' stata notata dai vicini, che hanno lanciato l'allarme, facendo intervenire i vigili del fuoco per entrare nel suo alloggio. Le cause del decesso sono naturali. Il sostituto procuratore di turno, avvisato dai carabinieri di Popoli, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per i funerali.