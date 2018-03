CARENZE IGIENICO SANITARIE IN CASEIFICIO, NAS LO CHIUDONO

PESCARA. I Carabinieri del Nas di Pescara hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività di un caseificio di Magliano dé Marsi (L'Aquila) in cui sono state riscontrate diverse carenze igienico sanitarie. In particolare, i militari, diretti dal capitano Domenico Candelli, hanno accertato, in collaborazione con il servizio veterinario della Asl, la presenza di muffe, insetti e ragnatele. Da qui il provvedimento di sospensione, fino al ripristino delle condizioni di idoneità della struttura. (ANSA).