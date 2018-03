MUORE DOPO UNA SETTIMANA DALLO SCHIANTO

PESCARA. E' morto questa notte, all'ospedale di Pescara, l'uomo di 79 anni che nei giorni scorsi, a Montesilvano, e' rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Senna in cui ha perso la vita la moglie. I due viaggiavano con la nuora, che era alla guida di una Toyota Aygo, finita contro un'abitazione. L'anziana e' morta sul colpo mentre lui e' stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia 1, a Pescara, e la conducente del veicolo e' stata subito dimessa dall'ospedale. La polizia stradale si e' occupata dei rilievi e ha sequestrato il mezzo.