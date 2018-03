LANCIANO. SCHIACCIATO DA AUTO, ALBANESE GRAVE

LANCIANO. Un albanese di 50 anni, residente a Castel Frentano, è rimasto schiacciato tra due auto dopo che la sua macchina, una Fiat Bravo, si è sfrenata. L'incidente è avvenuto stamane alle 8.30 e il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato per un grave trauma toraco-addominale. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri l'uomo era sceso dall'auto, su cui c'era la figlia da portare a scuola, per spostare il secchio dell'immondizia. E' sceso dall'auto rimasta accesa e la macchina si è sfrenata in una strada in salita e lui è corso dietro per fermarla ma invece è rimasto schiacciato contro un'altra macchina che era parcheggiata dietro.