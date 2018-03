8 GIUGNO: NIENTE ACQUA A CHIETI

CHIETI. A causa di intervento sulla rete idrica comunale, in data 5 giugno 2015, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti vie di Chieti:

• Via dei Marsi;

• Via dei Peligni;

• Via dei Sabelli;

• Via dei Sabini;

• Via degli Equi;

• Piazzale Tricalle;

• Via dei Frentani;

• Via dei Pentri;

• Via Nasone;

• Via Sallustio;

• Vallone Fagnano;

• Via Aufidena;

• Via dei Petruzii;

• Via dei Picentri.