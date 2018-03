RUBA GASOLIO E GENERI ALIMENTARI, UN ARRESTO A TERAMO

TERAMO. E' stato tradito dalle mani intrise di gasolio, che sono state notate dagli agenti della squadra volante che la scorsa notte lo hanno fermato per un controllo mentre era alla guida della sua Citroen Saxo. Quando i poliziotti hanno perquisito l'autovettura di Davide De Dominicis, 25enne teramano, sono stati trovati arnesi da scasso, una tanica di gasolio e sette scatoloni di merce alimentare congelata, rubati poco prima in un'azienda dolciaria della zona industriale, la Alemar. Dal sopralluogo dei poliziotti nella ditta, è stato possibile accertare che erano stati forzati i tappi dei serbatoi e le portiere di quattro furgoni, e che c'erano quattro scatoloni pieni di merce pronti per essere trafugati. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato e rinchiuso nel carcere di Castrogno. Gli agenti hanno invece denunciato a piede libero D.F., 37enne di Teramo, per il concorso nel furto aggravato.