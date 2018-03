DROGA: MEZZO CHILO DI HASHISH NEL CAPPELLO, ARRESTATO

TERAMO. Gli agenti della squadra mobile della questura di Teramo hanno arrestato un flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino albanese residente a Bellante. E' stato proprio nella perquisizione dell'abitazione di Ilirjan Kiptiu, 25 anni, che i poliziotti hanno rinvenuto 9 tavolette di hashish,, nascoste dentro un cappello di stoffa, per complessivi 500 grammi. C'erano anche un bilancino di precisione e 760 euro in contanti: secondo gli investigatori l'uomo aveva contatti in zona con numerosi tossicodipendenti ai quali rivendeva lo stupefacente. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Castrogno a disposizione del magistrato.