DUE AUTO A FUOCO NELLA NOTTE A MONTESILVANO

MONTESILVANO. (AGI) - Pescara, 3 giu. - Due auto sono andate a fuoco, e una e' rimasta parzialmente danneggiata, nella notte a Montesilvano, all'esterno di una carrozzeria. Il rogo e' stato spento dai vigili del fuoco, arrivati sia da Pescara che da Montesilvano. L'episodio e' accaduto poco dopo mezzanotte e l'intervento di spegnimento e' andato avanti per oltre un'ora. Sono in corso accertamenti per scoprire le cause ma non si esclude l'origine dolosa, considerato che i mezzi non erano vicini tra loro. Sul posto c'erano i carabinieri.