A PESCARA TRIANGOLARE CALCIO COMUNE, DETENUTI E CITTA' VATICANO

PESCARA. La squadra di Citta' del Vaticano, quella della casa circondariale di Pescara e la compagine del Comune. Sono le tre realta' calcistiche che parteciperanno al triangolare in programma giovedi', alle ore 17, al Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II di Pescara. E' la prima volta, ha spiegato Augusto Ferrara, organizzatore dell'appuntamento, che partecipano a una manifestazione i dipendenti dell'Attivita' calcistica della Citta' del Vaticano, che si compone di un circuito interno di 4 squadre. A Pescara ogni squadra giochera' contro le altre due (ogni match durera' di 30 minuti). Alla fine delle partite si formera' una classifica per la prima, la seconda e la terza classificata. Poste Italiane ha sostenuto questo incontro creando per l'occasione un timbro e un francobollo sociale su una busta ufficiale con i loghi della Casa circondariale San Donato di Pescara e dell'Attivita' calcistica dipendenti vaticani.