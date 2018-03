DROGA: PRESO LATITANTE ROMENO CONDANNATO A NOVE ANNI

SILVI. Se ne andava in giro con uno scooter insieme ad un amico, guidando senza avere la patente, lungo la Ss16 a Silvi (Teramo). Fermati dai poliziotti, e' emerso che Rafael Constantin Buruiana Florin, 33 anni, era destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dall'autorita' giudiziaria romena perche' condannato, nel suo Stato, a nove anni di reclusioni per spaccio di sostanze stupefacente. L'uomo, infatti, nel 2008, era stato sorpreso dalla polizia romena a cedere 130 pillole di una pesante droga sintetica ed era stato successivamente trovato in possesso, presso la sua abitazione di ulteriori 866 pillole dello stesso stupefacente. Per tali fatti era stato condannato in Romania ma il 33enne ha preferito rendersi latitante rifugiandosi in Italia. Ora si trova nel carcere di Castrogno a Teramo. Inoltre e' stato denunciato per guida senza patente e lo scooter sequestrato.