LADRA 15ENNE BLOCCATA IN AZIONE E ARRESTATA A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Una minorenne di origine romena, gia' conosciuta dalle forze dell'ordine, e' stata arrestata ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Montesilvano, in flagranza di reato, per tentato furto aggravato continuato. La giovane ladra, che ha appena 15 anni, era in compagnia di un complice, non ancora rintracciato. Per i carabinieri, coordinati dal tenente Christian Petruzzella, si e' introdotta, dopo aver forzato la porta d'ingresso, in un'abitazione al primo piano, disabitata, rovistando ovunque ma senza rubare alcunche'. Poi ha forzato e danneggiato la porta dell'appartamento attiguo, di un imprenditore, ma e' stata sorpresa e bloccata dai militari. Ha cercato di allontanarsi ma e' stata fermata ed arrestata. Era in possesso di due cacciaviti e un paio di forbici. E' finita in un centro di prima accoglienza per i minorenni.