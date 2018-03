SPUNTA SERPENTE TRA SCAFFALI NEGOZIO

MONTESILVANO. Mentre lavora nota qualcosa che si muove tra gli scaffali, in mezzo a delle borse, per poi accertare che si tratta di un serpente, lungo circa un metro. E' quanto accaduto stamani alla dipendente di una cartoleria di Montesilvano. Lanciato l'allarme al 115, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il rettile, lungo circa un metro, e l'hanno messo in sicurezza, per la successiva consegna al Corpo forestale dello stato. E' probabile che si tratti di una biscia.