FURTO IN COMUNE MONTEBELLO DI BERTONA, RUBATA CASSAFORTE

MONTEBELLO DI BERTONA. Furto, nella notte, all'interno del Comune di Montebello di Bertona. Ignoti sono entrati nel municipio del paese vestino e hanno scardinato e portato via la cassaforte a muro, che non conteneva denaro, ma solo documenti, tra cui carte d'identità in bianco, e seconde chiavi di veicoli comunali. Nel pomeriggio la cassaforte è stata ritrovata nelle campagne di Loreto Aprutino (Pescara). E' stata aperta, ma dalle prime verifiche sembra non sia stato portato via nulla. Secondo gli investigatori è possibile che i ladri cercassero denaro o che siano stati disturbati. Del caso si occupano i Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara), agli ordini del capitano Alessandro Albano.