AUTO CONTRO CASA, MUORE ANZIANA

MONTESILVANO. Un donna di 79 anni, L.C., è morta in un incidente stradale che si è verificato ieri sera in via Senna. Secondo una prima ricostruzione, l'automobile sulla quale viaggiava assieme al marito e alla nuora, una Toyota Aygo, si sarebbe schiantata contro una casa e l'anziana, seduta sul sedile posteriore, è morta sul colpo. Gli altri due occupanti sono rimasti feriti e sono finiti in ospedale: il marito della donna, anche lui di 79 anni, è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Pescara, la donna invece è stata medicata sul posto e dimessa. Sul posto il personale del 118 e gli uomini della Polstrada che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso.