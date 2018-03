FALSO ALLARME BOMBA IN SCUOLA MATERNA ALL'AQUILA

L'AQUILA. Falso allarme bomba ieri in una scuola materna e nido nella frazione aquilana di Bazzano. Una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno, tre volanti della Polizia sono arrivate sul posto, la scuola è stata evacuata e sono cominciati i controlli con l'aiuto di agenti di Digos e Mobile. Non è stato trovato nulla, ma nel frattempo erano stati convocati i genitori per riprendere i circa 100 bimbi. Indagini in corso. Tanta l'indignazione delle famiglie per l'episodio. La scuola è stata realizzata all'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 grazie a una donazione di Fiat Group, nelle vicinanze degli alloggi antisismici del progetto C.a.s.e. di Bazzano.