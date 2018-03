FESTA DELLA BIRRA, VENERDÌ 29 MAGGIO A PESCARA VECCHIA

CRONACA. PESCARA. La prima Festa della Birra si terrà venerdì 29 maggio presso il centro storico di Pescara a cura del Consorzio Pescara Vecchia. I locali partecipanti saranno una trentina, tra cui Post bar, Come un toro e Covent Garden, che offriranno degustazioni organizzate con i fornitori di zona, diversificate per ogni tipologia di birra. Le spillatrici saranno poste all’esterno per animare le vie, che saranno riempite anche da degli stand di street food e dalla presenza di bande musicali come la Red Black. È stato organizzato inoltre un concorso ad estrazione, il cui premio consisterà in un giorno da trascorrere nel birrificio di Popoli Mezzopasso e in un gift pack con un assaggio di birre.

«Lanciamo un format perché abbia un futuro – dice il presidente del Consorzio Pescara Vecchia, Cristian Summa - abbiamo organizzato questa serata con locali di beverage di Pescara Vecchia per chiudere la stagione invernale in allegria, anche nell’ottica dell’ Expe - Expo: partiremo infatti dalle tipicità del nostro Abruzzo per arrivare poi alla birre nazionali ed internazionali; l’idea principale è quella di abbinare il cibo al buon bere, con pietanze tipiche servite insieme alla birra».